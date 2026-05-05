中学受験では親のサポートは大事だが、主役はもちろん子ども自身だ。そのため周りの友達が遊ぶ中でも我慢して勉強を進められる子ども自身の精神力や体力が試される。 【写真】テレビ出演多数の美貌弁護士中学受験は不合格 中には夏休み明けなどのタイミングで、「自分だけが勉強を頑張っている気がしてしんどい」と言って、中学受験を嫌がってしまう子どもも少なくない。2026年に中学受験を経て大学付属中学校に進学