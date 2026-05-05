◆新日本プロレス「レスリングどんたく２０２６」（３日、福岡国際センター）観衆２４７７新日本プロレスは３日、福岡国際センターで「レスリングどんたく２０２６」を開催した。第７試合のスペシャルシングルマッチで柔道金メダルのウルフアロンが「Ｈ．Ｏ．Ｔ」ドン・ファレと対戦した。３・４後楽園ホールでファレに敗れたウルフにとってリベンジマッチ。パワーとパワーがぶつかり合う肉弾戦は、１０分３０秒、アング