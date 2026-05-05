K-1元3階級制覇王者でISKA世界ライト級王者・武尊（34＝team VASILEUS）が5日までに自身のインスタグラムを更新。世界的アーティストとの2ショットを公開した。「今日はTakaさんと」と書き出した武尊。ロックバンド「ONE OK ROCK」のボーカル・Takaとの貴重な2ショットをアップした。「久しぶりに色々語り尽くして自分の中の答えが見つかったし同じこと考えててびっくりした」と回顧。「2人で沢山笑って美味しい物食べて幸せ