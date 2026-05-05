群馬県渋川市で交通取締中の警察官が車に振り落とされ重傷を負っていた事件で、逃走していた運転手の男が逮捕されました。殺人未遂などの疑いで逮捕されたのは、群馬県高崎市の神保忠容疑者（64）です。警察によりますと、神保容疑者は5月4日午後2時前、渋川市伊香保町で交通取締中の警察官に停止を求められるも従わず、車の窓枠をつかんだ警察官をおよそ125メートル引きずって転倒させて殺害しようとした疑いがもたれています。警