歌舞伎俳優の中村獅童（53）が4日までに、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。ともに歌舞伎俳優で長男の中村陽喜（はるき、8）、次男の中村夏幹（なつき、5）と3人で、海を訪れた写真を投稿した。写真は、海岸の波打ち際での自然な姿が撮影されたもの。写真に載せる形で「ゴールデンウィーク」と記した。愛息たちの休日に合わせて、プライベートを満喫している様子をうかがわせた。5日前の投稿では「ゴールデンウィークで