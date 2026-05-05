見た目はシンプルでも締め付けが少なく、軽い着け心地とズレにくいホールド力を両立したダイソーの『ワイヤーカチューシャ コイル型』。家事やメイク、スポーツなどでも使いやすく、長時間でもストレスを感じにくい設計が特徴です。カチューシャが苦手な方にもぜひ試してみてほしい、優秀なアイテムですよ♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ワイヤーカチューシャ コイル型価格：￥110（税込）サイズ（約）：フリーサイズ