暑い夏に欠かせないハンディファン。雑貨屋さんから100円ショップまで、最近はさまざまな場所で販売されています。今回ご紹介するのはダイソーの商品。持っているのを忘れるくらい軽量で、セット内容が充実したアイテムをピックアップしてきました。550円（税込）とお手頃価格なので、必見ですよ。早速ご紹介します。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：充電式スリムハンディファン カラビナ＆スタンド付価格：￥550（税込）