セリアのリップケースキーホルダーは、デザイン性と実用性を兼ね備えた、見せる収納が叶うアイテム。透明素材でお気に入りコスメをそのまま楽しめ、バッグチャーム感覚で持ち歩けるのが魅力です。リップの迷子を防ぎつつ、可愛く機能的に持ち運べるのが嬉しいポイント。見かけたら即買い推奨ですよ。早速見ていきましょう♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：PVCリップケース価格：￥110（税込）サイズ（約）：縦100×横36