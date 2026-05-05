ダイソーの折りたたみうちわは、ひねって畳めば手のひらサイズになるコンパクト設計が魅力。専用ケース付きで持ち運びやすく、ふんわり優しい風でちょっとした暑さ対策にぴったりです。電車内や外出先でも使いやすいスマートな涼アイテムとして、これからの季節に活躍する便利グッズです。早速見ていきましょう♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：折りたたみうちわ（かき氷）価格：￥110（税込）サイズ（約）：20cm販売シ