4日の午後、山形県鮭川村で、笹竹を採りに山に入った84歳の女性の行方がわからなくなっています。警察は、5日の午前8時から捜索を行っていますが、発見には至っていません。 警察によりますと、行方がわからなくなっているのは、鮭川村曲川に住む無職の女性（84）です。 女性は4日の午後3時半ごろ、笹竹を採るために1人で山に入りました。しかし、午後8時になっても帰宅しなかったため、心配した家族が午後8時22分に110番通報し