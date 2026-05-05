警察と消防によりますと、きょう午前9時すぎ、山形県の内陸と庄内を結ぶ月山道・西川町月山沢付近で車とバイクが衝突する事故があった。 通報は複数あり「事故でけがをした人がいる、片足がないようだ」という主旨のものもあったという。 この事故でバイクに乗っていたとみられる男性1人が大けがをしているとみられる。容態や事故の状況など、警察と消防が詳細を確認している。