歌舞伎俳優中村莟玉（かんぎょく＝29）が4日までにインスタグラムを更新。中村橋之助（30）との“夫婦ツーショット”を投稿した。莟玉は、橋之助、福之助、歌之助の3兄弟が開催した自主公演「神谷町小歌舞伎」に出演し、世話物の名作「魚屋宗五郎」で橋之助と夫婦を演じた。役衣装で、橋之助に肩を抱かれ寄り添ったツーショットを投稿した莟玉は、無事に千秋楽を迎えたことに感謝し「ありがとうございましたいやぁ楽しかった〜