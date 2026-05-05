俳優松下洸平（39）が4日までにインスタグラムを更新。NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」で共演中の迫田孝也（49）との婚約会見風ツーショットをアップした。2人は静岡県浜松市で、同ドラマ関連のトークイベントに出席、松下はストーリーズに「浜松のみなさまありがとうございました」と感謝をつづった。アップされた写真はその後の取材会のもので、鮮やかな卓上花を前にしたツーショット。迫田は左手薬指を見せるようなしぐさをし、松