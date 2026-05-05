女優の本田望結（21）が4日までに、自身のインスタグラムを更新。真っ赤なドレス姿の写真を一気に6枚公開した。「真っ赤ドレスハート」と記し、情熱的な色のドレスをアピールした。その中でも、スタイルの良さが際立つドレス姿に、ファンやフォロワーらは歓喜した。「もうしっかり大人レディですね」や「可愛くて大人な雰囲気で素敵」といった、子役のころからは、すっかりイメージが変わった目を見張る成長を喜ぶ声や、「かわいい