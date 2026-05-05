女優吉岡里帆（33）が4日、自身のインスタグラムを更新。透き通るような肌に際立つ、お気に入りのジュエリーを着けたインパクトのあるアップ写真などを投稿した。1枚目は耳に着けた2つのジュエリーを目立たせつつ、カメラの鋭い視線を向ける“超どアップ”の写真。2枚目は両手に着けた指輪が輝く、1枚目よりは引きの写真で、もう1枚はジュエリーのみの写真となっている。吉岡は「夜空を編んだようなvintage laceなジュエリー」と記