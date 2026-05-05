歌手のDream Ami（37）が4日、自身のインスタグラムを更新。プロ野球広島が、ホームのマツダスタジアムで行った公式戦前に「人生初」という君が代斉唱を行ったことを報告した。純白の半袖ドレス姿で、ホームベースにほど近い、ダイヤモンドの外で熱唱。さらに「Zoo〜君がいるから〜」も歌い上げ、会場を盛り上げた。写真とともに「マツダスタジアムにて持ち歌を歌唱する事は珍しいようで、貴重な機会をいただきとても嬉しく思いま