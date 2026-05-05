◆パ・リーグオリックス―ロッテ（５日・京セラドーム大阪）オリックスの育成・宮国凌空（りく）投手が５日、１軍合流を果たした。東邦（愛知）から２３年の育成ドラフト３位で入団した右腕で、プロ３年目の今季はファーム・リーグで７試合に先発登板。西地区最多タイの４勝（１敗）をマークし、直近２試合は計７イニングを１失点と支配下登録へ猛アピールしていた。チームは４日のロッテ戦（京セラドーム大阪）に勝利し、今