レースクイーンの霧島聖子（34）が4日、インスタグラムを更新。コスチューム姿を披露した。霧島は「おはようございます！！富士スピードウェイに到着したのですがお天気良好です。朝ホテルから出た時めっちゃ雨だったけど晴れてくれて良かったー！ただ、今日も風強そうだね…！？」とつづり、ミニスカコスチュームの振り向きショットを公開した。⁡そして「SUPER GT Rd.2富士決勝日16号車への応援よろしくお願いします