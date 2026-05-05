◆新日本プロレス「レスリングどんたく２０２６」（３日、福岡国際センター）観衆２４７７新日本プロレスは３日、福岡国際センターで「レスリングどんたく２０２６」を開催した。メインイベントでＩＷＧＰＧＬＯＢＡＬヘビー級王者・辻陽太選手がＡＥＷのアンドラデ・エル・イドロと４度目の防衛戦を行った。当初はＡＥＷのゲイブ・キッドが挑戦を予定していたが右肩の負傷で欠場となり、代わりにアンドラデが挑んだ。