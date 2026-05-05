◆米大リーグアストロズ―ドジャース（４日、米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が４日（日本時間５日）、敵地・アストロズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、エンゼルス時代の２０年８月に記録した自己ワーストに並ぶ２１打席連続無安打となった。直前の９番フリーランドがチーム７戦ぶり本塁打となるソロで同点に追いつくと、２回１死走者なしで迎えた２打席目に大谷は四球を選び、