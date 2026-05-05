元ＡＫＢ４８の仁藤萌乃が５日までに結婚を発表した。５日までにインスタグラムで「大切な皆さまへ」と題し、「私事で恐縮ではございますが、この度、結婚いたしましたことをご報告させていただきます」と発表。おんぶされるラブラブなウェディングフォトを披露した。「お相手はとても優しく、一緒にいると安心できる大切な存在です」と明かし、「そして、こんなにもご機嫌で愉快な自分がいたんだと驚くほど笑顔あふれる日々