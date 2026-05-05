メッツ戦に先発し、5回1/3を投げ3安打4失点で2敗目を喫したロッキーズ・菅野＝デンバー（ゲッティ＝共同）【ヒューストン共同】米大リーグは4日、各地で行われ、ドジャースの山本はヒューストンでのアストロズ戦に3勝目を懸けて先発。大谷は「1番・指名打者」で出場し、第1打席は三ゴロだった。ブルージェイズの岡本はレイズ戦に「2番・三塁」で出場し、六回まで2打数1安打。レッドソックスの吉田はタイガース戦で二回の守備か