阪神の椎葉剛投手（２４）と畠世周投手（３１）が１軍に合流する見込みであることが５日、分かった。ＳＧＬで行われている２軍練習には石黒佑弥投手（２４）と岡城快生外野手（２２）が合流した。椎葉はファームで１６試合に登板し、防御率０・５６、畠は４月中に復帰すると、３試合に登板していた。石黒は前日４日の中日戦（バンテリン）で七回から登板し２回２安打２失点だった。岡城は４月２９日にプロ初安打、初適時打を