女優の真飛聖（49）が4日までに、自身のインスタグラムを更新。クールなイメージを覆すような“はじけた”ポーズや表情の写真などを投稿した。文学座の女優増岡裕子と並んで、両手でVサインをつくって満面の笑みを見せたり、おどけたようなポーズをつくったり、舞台演出の稲葉賀恵氏の腕に抱きついて首をかしげる甘えたようなポーズをつくったり。さらに舞台の上に場所を移しても、Vサインで両手を広げるなど、すでに千秋楽を迎え