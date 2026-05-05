女優藤原紀香（54）が4日までにインスタグラムを更新。恐竜好きの一面を披露した。藤原はNHKの恐竜に関する番組出演を告知するとともに、ネックレスやポーチなど私物の恐竜グッズをアップ。「恐竜グッズを見かけると買ってしまう大好きな場所は、福井の恐竜博物館。もちろんジュラシックパークは制覇してます」と記した。また、永野、ウエンツ瑛士とのスリーショットも投稿し「司会の永野さん面白かったウエンツくんとも久々に