【中谷の闘い方に「さすが！」】「いやぁ、いい試合だった！実力伯仲。"これぞ世界トップレベル"と表現できる闘いで、モハメド・アリvs.ジョー・フレージャー３連戦とか、シュガー・レイ・レナードvs.トーマス・ハーンズ初戦のような死闘だった。見応えたっぷりだったよ。どちらに転んでもおかしくない内容。５万5000人ものファンが集まるにふさわしいファイトだったな。胸がいっぱいになった。本当に紙一重の差が明暗を分けた