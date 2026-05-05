高松北警察署 5日朝、高松市の高松港内の海上に浮いている女性の遺体が見つかりました。 警察によりますと、5日午前6時ごろ、高松市朝日町で散歩中の男性から「人が海に浮いている」と110番通報がありました。駆けつけた警察官が女性を発見しました。 女性は70歳くらいで、身長160cmほどの中肉です。グレーの長袖シャツとジーンズのズボンを着用していたということです。 女性に目立った外傷などはないと