総務省「令和6年度における移住相談に関する調査結果（移住相談窓口等における相談受付件数等）（令和7年11月14日）」によると、2024年度の移住相談件数は約43.3万件で過去最多を更新しました。では、地方移住を検討する人たちはどのエリアを狙っているのでしょうか。株式会社カヤックが提供するプラットフォーム「スマウト」で発表されたランキング結果をもとに、「人気移住先ランキング2025【都道府県版】」TOP3を紹介します。約