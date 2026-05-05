４日午後１時４５分頃、群馬県渋川市伊香保町伊香保で、「警察官がひき逃げされたようだ」と目撃者の男性から１１９番があった。渋川署によると、現場の県道では同署地域課の男性巡査部長（４６）が倒れており、市内の病院に搬送された。搬送時は会話が可能だった。同署がひき逃げ事件として捜査している。現場は片側１車線の直線。巡査部長は一人で一時停止違反の取り締まり中だった。