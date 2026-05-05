3児の母でモデル・タレントの近藤千尋が、5日までに自身のインスタグラムを更新。娘のための“バラエティ豊か”な手作り弁当を紹介した。【写真】「色とりどり」「全部おいしそう」娘のための“愛情にじむ”手作り弁当近藤は「毎日ごはん、お弁当」と、慌ただしくも充実した日々を報告。「誰かの参考になりますように…」と、彩り鮮やかなおかずが並ぶ弁当や日々の食卓の写真を複数枚アップした。「日々に追われすぎてますが