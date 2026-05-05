5月5日（火）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ ＜ライブカメラを見る＞熊本市の今の天気は？ 今日は最高のお出かけ日和です！ 今日はカラッとして最高ですね。1日中、晴れの天気でお出かけ日和となりそうです。降水確率も日中は0％で、雲も少なくすっきりと青空が広がりそうです。高気圧の中心が九州付近にあり、しっかりと覆われています。昨日より風も弱まって、穏やかな晴れとなりそうです。 今朝は寒く感じられました