タレントのゆうちゃみこと古川優奈（24）の妹で、ゆい小池（ゆいちゃみ）こと古川結菜（21）が5日までに自身のインスタグラムを更新。“平成姉妹プリクラ”を公開した。「あたしはガンコだからあんたに迷惑ばっかかけちゃうね」と書き出したゆい。ゆうちゃみと背中合わせに楽しそうな表情を浮かべる姿をアップした。「いつもごめんね、ありがとう」とコメントを添えた。ファンからは「一期一会の落書き最高すぎ」「最&