４日は６鞍に騎乗した佐々木世麗騎手＝園田・尾林幸二厩舎＝。３Ｒのリックメインで勝利を挙げると、５Ｒのユアマイドリーム、さらには１０Ｒのクレスコユウシャでは１番人気に応えて一日３勝を挙げる活躍だった。これで今年２９勝。「昨年の勝ち星（２７勝）をこの時期に超えることができた。いいペースで勝ってますね」と笑顔。気合を入れて臨んだメイン１１Ｒのアキュートガールは９着に終わったが「ゲートが思った以上に速