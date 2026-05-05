タレント・なべおさみ（８７）の最新姿に衝撃が走っている。息子のタレント・なべやかんが４日までにインスタグラムで「５月２日は父・なべおさみの誕生日８７歳になりましたまだまだ元気です」と父が８７歳になったことを報告。「元気過ぎて困ってしまう８７歳。電車やバスに乗っても誰からも席を譲ってもらえません」と明かし「８７歳なのだから、ちゃんと席を譲ってあげてね（笑）若者よ、スマホいじりは立ってやれ！