人相学では逆三角形顔は真面目で知識欲があるとみる 逆三角形顔 精神型100％ 真面目で知識欲がある美男美女顔 頭部が大きく額は縦横に広く、あごが細く尖った逆三角形で、知的な感じがあるのがこの顔の特徴です。目は大きく切れ長で、耳は三角で小さく、耳たぶがあまりありません。鼻は細く、鼻先が尖り、小鼻は横にあまり張っていません。口は小さめで、顔の作りが整った美男美女顔です［図37］。 真面目