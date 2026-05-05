このカードを引いたらお金の流れに気をつけよう！龍神カード3 金龍 ３ 金龍（きんりゅう） 行動によってお金も循環 基本解説 眩しいほど光り輝く金龍。とにかく自分に自信をもつように、促してくれています。目標設定は常に高く！自分はこれくらいで…などと余力を残さず、できる限り高い位置へと向かって突き進んでいきましょう。自信をもつと自然と心に余裕が生まれて、