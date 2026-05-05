「体が動かない。仕事に行こうとすると涙が出る」連休明けに陥りやすいのが「5月病」です。この時期、SNSでは連休明けのメンタル不調を訴える声がみられます。しかし、もしも連休に引き続き休んでしまった場合、上司から「遊び疲れか」などの嫌味を言われたりしないかと、心配になる人もいるかもしれません。連休明けでもメンタル不調によって仕事を休んでよいのでしょうか。労働問題にくわしい今井俊裕弁護士に聞きました。●5月