「色」で形作られる性格もある？色に反応しやすい人とそうでない人の違い 色に反応しやすい人とそうでない人 色に反応しやすい人 個人の反応には差があり、「色に反応しやすい人」、「色より形に反応しやすい人」がいます。 シンプルに判断するならば、睡眠中に見る夢が、白黒やセピアなどの単色ではなく、カラーの人は、色に反応しやすい人といえます。日頃から色を意識することが多いと、カラフルな夢を見やすくな