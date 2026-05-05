タレントの若槻千夏（41）が5日までに自身のインスタグラムを更新。ゴールデンウィークを長野県の軽井沢で楽しむ姿を公開した。「GWは軽井沢へ」とつづり、自然の中でリラックスするショットや食事を楽しむショットを公開。「ずっと行きたかった星のや軽井沢にも行けました！！最高！！」と大満足の様子だった。この投稿に「笑顔最高です」「オンもオフもかわいい」「素敵です」などの声が上がった。