モデルでタレントのローラ（36）が5日までに自身のインスタグラムを更新。和服姿を公開した。「お着物で巡る春のにいがた庭園街道」と書き出したローラ。涼しげなカラーの着物を着用して和室に座る美し様子を披露した。ファンからは「着物姿と藤の花と笑顔のローラちゃん無敵」「お着物すごく似合ってて素敵です！」「ローラちゃんの佇まいとでも美しくて素敵だね」「私も見習いたい」「美しいローラ」「素敵すぎたまりませ