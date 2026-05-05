4日、ドイツ東部ライプチヒで、人混みに突っ込んで破損した車の脇で活動する救助隊員ら（SebastianWillnow/DPA提供、AP＝共同）【ベルリン共同】ドイツ東部ライプチヒ市中心部で4日、乗用車が人混みに突っ込み、少なくとも2人が死亡し、3人が重傷を負った。地元警察などが発表した。駆け付けた警察官が運転していたドイツ国籍の男（33）を車内で拘束した。車が突っ込んだ詳しい経緯は判明していないが、検察当局者は記者会見