5月5日、AFC U17アジアカップサウジアラビア2026が開幕を迎える。2009年以降に生まれた選手で構成されるU-17日本代表は、現地時間19時(日本時間25時)からU-17カタール代表とグループステージ最初の試合を戦うこととなる。チームを率いる{{小野信義}9監督は「しっかり準備できたと思います」と力強く語った上で、「本当にケガ人もなく、コンディション不良になる選手もなくいけたというところが一番」と、開幕を迎えるチームの