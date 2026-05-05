気象庁の予想天気図によりますと、あす（6日）日本のはるか南の海上で「台風のたまご」にあたる「熱帯低気圧」が発生する見込みだということです。 【画像をみる】15日（金）までの天気シミュレーション 予想天気図ではきょう（5日）は「TD」＝「TROPICAL DEPRESSION」は「熱帯低気圧」（最大風速34ノット未満）が見られませんが、あす（6日）午後9時には「熱帯低気圧」を確認できます。 ▶【画像掲載】5日（火）