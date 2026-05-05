[5.4 ポルトガル・リーグ第32節 スポルティング 5-1 ギマランエス]スポルティングの日本代表MF守田英正が4日のポルトガル・リーグ第32節ギマランエス戦(○5-1)で、今季公式戦6アシスト目を記録した。ボランチで先発出場した守田は1-0の前半23分、中央でのボール回しから左足で裏へワンタッチパス。抜け出したMFダニエル・ブラガンサがループシュートを決め、追加点を奪った。守田は前半45分に途中交代。スポルティングは後半