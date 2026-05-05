Aladdin Xは5月19日、プロジェクターやスマートフォン、タブレット、PCなどと接続して使用できるスピーカー＆マイクセット「Aladdin SoundMate Set」を発売する。価格は2万4980円。●どこでも楽しめるポータブルタイプ パーティーに便利なムードライト付き新製品は、持ち運びが可能な50Wステレオスピーカーと専用マイクを組み合わせた、ポータブル型の音響セット。自宅でのカラオケだけでなく、野外でのパーティーやキャンプ、