「アストロズ−ドジャース」（４日、ヒューストン）ドジャースの大谷翔平投手は１番・ＤＨで先発出場し、初回先頭の第１打席で三ゴロに倒れた。それでも打線が２死からつながり、タッカーのタイムリーで１点を先制した。左腕・オーカートとの対戦。初球のフォーシームを振り抜くも、打球はシフトを敷いていた三塁手に阻まれた。全力疾走を見せるもアウトに。これで２０打席連続無安打となった。大谷は４月２９日に投手専念