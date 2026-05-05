【業務スーパー】のスイーツコーナーには、ボリュームがあって食べ応えのある商品がたくさん！ 中でも目を引く、紙パック入ったデザートは、そのまま味わうだけでなく多様なアレンジも楽しめるんです。今回は、業スーマニアの筆者もリピした、家族や友人と分けて食べるにもぴったりな「紙パックスイーツ」をご紹介します。 驚きの1キロサイズ！「カスタードプリン」