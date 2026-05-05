イギリス王室のキャサリン皇太子妃が、長年にわたり愛用しているピアスに注目が集まっています。エレガントで洗練されたファッションの印象が強い一方で、そのアイテムが“驚くほど身近な価格”であることが、改めて話題となっています。 愛用ピアスはまさかの800円台 キャサリン妃がたびたび着用しているゴールドのイヤリングは、イギリス発のアクセサリーブランド「アクセサライズ（Accessorize）」のもの。価格