◆園田競馬２日目（５月５日）《小牧太》６７勝。フロンティエール（７Ｒ）に好感触。「能検の動きが良かった」（◎）。アンコロ（１０Ｒ）は「うまく外に持ち出せたら」（○）。リーガルタイム（１１Ｒ）も「何とかいいレースをしたい」（○）。シャドーストライク（１２Ｒ）は「もう少し前の位置でレースできれば」（○）。《下原理》２勝を挙げ５８勝。ファンシンレディー（１２Ｒ）に気合。「力はある。１番枠がど