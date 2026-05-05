◆米大リーグアストロズ―ドジャース（４日、米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）ドジャース・山本由伸投手（２７）が４日（日本時間５日）、敵地・アストロズ戦で先発した。ドジャースは初回に２死走者なしからスミス、Ｔ・ヘルナンデス、タッカーの３連打で先取点を奪い、１点のリードをもらってマウンドに上がったが、１回裏に逆転を許した。１回裏のマウンドは、先頭のコレアを２球で追い込むと、バットを折って